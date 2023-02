CHANSONS SANS VERNIS HUMOUR ET AMOUR EN CHANSONS SALLE SAINT JEAN, 12 mars 2023, LA MOTTE SERVOLEX.

Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:00. Tarif : 16.0 euros.

CHANSONS SANS VERNIS – Humour et amour en chansons Cie Du Serpent à Plumes Durée : 1h10 Tout public à partir de 12 ans De Ginette Garcin, en passant par Brigitte Fontaine, Régine ou Juliette… Madame Lucette, accompagnée de son accordéoniste, interprète avec grâce et décadence, toutes les chansons de ces artistes, icônes de la transgression. Nouveau look pour la Diva Rurale ! Terminé les robes à crinoline, les chapeaux à plumes et les boas; il convient de montrer les mollets avant qu’ils ne mollissent. Un spectacle qui ose tout ou presque comme un véritable hommage à « l’humour caustique de ces drôles de dames ». Interprétation : Jocelyne Tournier, Claude Gomez Mise en scène : Jocelyne Tournier Arrangements : Claude Gomez Lumières : Denis Faure Scénographie : Jocelyne Tournier Costumes : Christine Thomas Avec le soutien logistique et financier de la commune d’Argonay et de l’espace Culturel « la ferme » et l’aide du conseil départemental de Savoie.

SALLE SAINT JEAN LA MOTTE SERVOLEX 250 avenue Saint Exupéry Savoie

