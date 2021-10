Chansons sans paroles Nouveau théâtre de Montreuil, 14 décembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 14 au 16 décembre 2021 :

mardi, mercredi de 20h à 21h30

et jeudi de 19h à 20h30

payant

Le metteur en scène et musicien suisse Thom Luz compose un tableau vivant de la catastrophe qui a eu lieu, d’où émergent les prémices d’un possible renouveau. Un voyage dans le temps grâce au son.

La nuit, dans une forêt obscure, une voiture sort de la route après avoir heurté une biche. Des mélodies romantiques sortent de la radio de l’épave encore fumante. Morceaux par morceaux, les cinq comédiens-musiciens reconstituent minutieusement l’accident. Au fil du spectacle, des clés sont données et les éléments du crash se mettent en place. L’audacieux Zurichois Thom Luz construit un paysage théâtral tout en décalages, entre l’absurdité drôlatique du cinéma de Tati et l’inquiétante étrangeté des films de David Lynch. Dans cet univers indécis, le son vient distordre la perception du temps. On entend principalement les romances pour piano du célèbre compositeur romantique Mendelssohn – Chansons sans paroles – arrangées pour cordes, piano électriques et percussions sur objets, par le musicien Mathias Weibel. Les interprètes nous entraînent dans une aventure mystérieuse dont chaque détail fait figure d’indice. Comme dans When I die – a Ghost Story with Music, présenté au Nouveau théâtre de Montreuil en 2018, Thom Luz propose de s’ouvrir à l’inhabituel pour s’immerger dans une expérience de perception aiguë.

A travers ce spectacle, effleurent des questionnements : comment parler du choc et de la sidération, de la nécessité de changer de perspective et de reconstruire le présent pour penser le futur ? Quand les mots ne suffisent plus, restent les sons et les images, et les phares d’une voiture qui continuent d’éclairer la nuit.

Spectacle accueilli avec le Centre culturel suisse. Paris

Spectacles -> Théâtre

Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (88m) 9 : Croix de Chavaux (672m)



Contact : Nouveau théâtre de Montreuil 0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/ https://www.facebook.com/nouveautheatredemontreuil/ https://twitter.com/NTDMontreuil0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Musique;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-12-14T20:00:00+01:00_2021-12-14T21:30:00+01:00;2021-12-15T20:00:00+01:00_2021-12-15T21:30:00+01:00;2021-12-16T19:00:00+01:00_2021-12-16T20:30:00+01:00

Sandra Then