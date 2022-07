Chansons sans paroles, 5 octobre 2022, .

Chansons sans paroles



2022-10-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-06

Thom Luz et ensemble

AVEC ACTORAL



Le musicien et metteur en scène zurichois Thom Luz se plaît à imaginer un théâtre contemplatif dans lequel la métaphysique de la vie quotidienne devient audible et visible. Avec Chanson sans paroles, il compose une nouvelle rêverie théâtrale et musicale pour une catastrophe annoncée.



Il fait nuit noire, lorsque dans une forêt obscure, une voiture sort de la route après avoir heurté une biche. De la radio, de l’épave encore fumante, s’échappent des mélodies romantiques du compositeur Mendelssohn. À l’aide d’un trio de musique de chambre électrique des artistes du son et de l’illusion tentent de reconstituer minute par minute l’accident dans une véritable chorégraphie poétique. Sur scène, une voiture, un piano, une biche, et quelques caisses de transport servent de décor au récit. Thom Luz sait jouer du décalage, de la lenteur, de la beauté. Il sait surtout donner vie aux situations les plus étranges, afin d’en savourer le burlesque et la mélancolie.



DISTRIBUTION

avec Fhunyue Gao, Mara Miribung, Daniele Pintaudi,

Samuel Streiff & Mathias Weibel

assistant mise en scène Ilario Rascher

direction musicale Mathias Weibel

dramaturgie Kathrin Veser

costumes Tina Bleuler & Katharina Baldauf

conception sonore Martin Hofstetter

conception lumière Thom Luz & Tina Bleuler

direction technique Jens Seiler

régie technique Tobias Vögeli

construction décors & auto technique Patrik Riman

communication & diffusion Ramun Bernetta

direction de production & diffusion Gabi Bernetta



PRODUCTION

production Thom Luz & Bernetta Theaterproduktionen • coproduction Kaserne Basel (Suisse), Theater Gessnerallee à Zurich (Suisse), Théâtre Vidy- Lausanne (Suisse), le Festival de Vienne (Autriche), Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden • avec le soutien de Culture Ville de Zürich – Fachausschuss Theater & Tanz BS/BL, de Pro Helvetia, de la Fondation suisse pour la culture – Fachstelle Kultur Kanton Zürich, de la Fondation Elisabeth Weber, de la Fondation Ernst Göhner

