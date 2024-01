Chansons rurales / chansons urbaines | Par le Théâtre École du Hall de la Chanson Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 21h15

.Tout public. gratuit

La Médiathèque musicale et le Théâtre-École des répertoires de la chanson vous invitent à une soirée consacrée aux chansons rurales et urbaines, des troubadours au rap fin XXe s., en passant par le cabaret ! Programme conçu pour l’occasion en partie à partir de partitions et enregistrements issus des collections de la MMP.

Les chansons

en langue d’Oc des troubadours et trobaïtz des XIe et XIIe

siècle mettent en musique des vers amoureux (qui incluent souvent l’évocation

du plaisir sexuel, par métaphores – notamment aviaires), mais très bientôt se

chanteront d’autres questions : « Pourquoi me bat mon mari »

(XIIIe s.) – les souffrances des femmes en raison des mariages

forcés -, ou « Sire Cuens j’ai viélé… » (de Colin Muset, XIIIe

s.) – les difficultés des rapports d’argent. Ces chansons médiévales, souvent

écrites et chantées par des seigneurs, circulent aussi grâces aux

« jongleurs » (chanteurs interprètes aux multiples talents)

indifféremment dans le monde paysan et dans les cours nobles.

L’incommensurable

ensemble des chansons dites traditionnelles, dont les versions originales (les

« chansons-sources ») ont disparu depuis longtemps pour donner

naissance à des œuvres rendues très vivantes et plastiques par une transmission

très largement orale, dessine un paysage des campagnes varié et coloré. La

chanson urbaine (chansons d’actualité ou voix-de-Vire, puis ponts-neufs,

chansons de barricades, suivies par les chansons du cabaret – les chansons

réalistes de Bruant ou comme celles du renouveau du cabaret des années 1930

ensemencées par les exilés du cabaret berlinois, celles militantes des

lendemains de la Seconde Guerre mondiale ou de mai 68 et évidemment celles nées

de la culture hip-hop qui célèbre cette année ses 40 ans) évoquent autant les

quartiers intra-muros que les faubourgs ou, au XXe siècle, les

ghettos des banlieues.

Chansons des

campagnes et chansons des villes ont en commun de chanter le quotidien, de

peindre la vie des gens, et de chanter sans trop de détours les difficultés,

les souffrances, les colères, comme les plaisirs et… les solutions !

Les

artistes-étudiants (promotion « Pierre-Jean de Béranger ») de l’école

supérieure du Hall de la chanson, le Théâtre-École des répertoires de la

Chanson, s’emparent de ces œuvres d’art populaire de toutes les époques et

styles pour les porter à nos oreilles et nous permettre d’entendre les cœurs,

les esprits et les corps des habitants de la France du passé.

Grâce au partenariat du TÉC avec la Médiathèque musicale de Paris

Les artistes-étudiants du CabareTÉC : Ulysse Chaffin, Clara Fauchon, Myriam Fichter, Saïd Ghanem, Yoann Jolly, Mathilde Martinez, Aude Rouanet, Lucile Roux-Baucher et Zoé Van Herck.

Les Musiciens arrangeurs : Ulysse Chaffin (guitare), Axel Nouveau (piano), Gérald Portocallis (batterie), Hugo Rivière (contrebasse) et Vladimir Médail (guitare).

Et les artistes enseignants : Thomas Bulle, Anaël Ben Soussan, Serge Hureau, Olivier Hussenet, Manon Landowski, Paul Mindy, Axel Nouveau, Valérie Onnis, Thierry Piolé, Antoine Philippot, François Valade et Matthieu Michard

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR

