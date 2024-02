Chansons pour voyager de Normandie jusqu’en Patagonie Rue Haute Bonny Rots, jeudi 22 février 2024.

Chansons pour voyager de Normandie jusqu’en Patagonie Rue Haute Bonny Rots Calvados

Vendredi

Plongez dans un voyage musical envoûtant, de la Normandie jusqu’en Patagonie. Laissez-vous emporter par des mélodies envoûtantes et des paroles évocatrices qui vous transporteront à travers les paysages variés et les cultures riches de ces régions lointaines. Un voyage sensoriel unique qui vous promet une expérience musicale mémorable, empreinte d’aventure et de découverte.

Brigitte Duquesnay, à travers ses chansons, partage les différentes facettes de sa vie, depuis sa première composition, « L’Orme », en 1987, jusqu’à « La ronde des arbres », créée pendant le confinement du printemps 2020. Ses chansons reflètent son quotidien en Normandie, son engagement écologique, son amour de la nature, et sa passion pour la montagne, où elle se ressource lors de treks dans les Alpes, l’Himalaya ou la Cordillère des Andes. Avant de composer ses propres chansons, elle interprétait des morceaux de Barbara, Brel ou Gainsbourg, qu’elle continue à chanter en parallèle de ses propres créations.

Manuel Decocq, un violoniste et multi-instrumentiste renommé de la scène normande à travers différents projets musicaux tels que Ana Kap, Mazarski, Les frères Nardan, a récemment lancé son propre répertoire de chansons intitulé « Je rêve ». Pour cet événement, il se produira au violon et à l’accordéon.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 20:30:00

Rue Haute Bonny Centre d’animations

Rots 14980 Calvados Normandie

