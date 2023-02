CHANSONS POUR VEILLER TARD SOIREE GOLDMAN THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 4 mars 2023, AIX EN PROVENCE.

CHANSONS POUR VEILLER TARD SOIREE GOLDMAN THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Trois voix, deux guitares, un piano, des percussions, le groupe « Chansons pour veiller tard »reprend les chansons de Jean-Jacques Goldman dans une formule acoustique, épurée, loin du cover classique, en proposant un échange chaleureux avec le public. C’est l’occasion de réentendre les chansons les plus connues de l’artiste :(Encore un matin, Puisque tu pars, Au bout de mes rêves, Je te donne), mais aussi de découvrir des textes et des chansons moins connus (Veiller tard, Je commence demain, Le coureur, Rouge…) Avec Nicolas Lapresa (Chant), Stéphane Battini (Chant guitare), Emmanuel Madre (Chant guitare percussions) , et Vincent Sevestre (piano percussions)

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhone

