Chansons pour les p’tits loups Luigny, 12 décembre 2021, Luigny.

Chansons pour les p’tits loups 2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12

Luigny Eure-et-Loir Luigny

Dans le cadre du dispositif « Arts en scène » de notre département, Luigny accueillera la compagnie « Les Têtes de Piafs » pour une représentation adaptée aux enfants qui deviendront grands et pour les grands qui sont restés enfants. Un goûter offert par la commune sera proposé à l’issu.

Deux comédiens chanteurs et un accordéon proposent donc aux enfants qui deviendront

grands et aux grands qui sont restés enfants le spectacle « chansons pour les p’tits loups ».

+33 2 37 29 41 06

les têtes de piaf

