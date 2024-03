[Chansons poétiques] Marthe Domaine des Roches Dieppe, samedi 6 avril 2024.

[Chansons poétiques] Marthe Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Marthe, chanteuse, autrice compositrice havraise libère dans des chansons poétiques des notes de courage et d’espoir, qui inspirent à garder le cap face aux épreuves de la vie. Une voix d’une grande douceur couplée aux mélodies intenses du piano, libère une grande force, tantôt apaise, tantôt dynamise. Après un premier album Essentiel (2022) et plusieurs dates en Normandie et à Montpellier, Marthe poursuit sa route avec deux nouveaux musiciens, Olivier Durand à la guitare électro-acoustique ou Pierre Hélary à la guitare électrique.

Restauration légère sur réservation à partir de 19h

Scène ouverte à partir de 20h

Participation au chapeau Réservation conseillée

Marthe, chanteuse, autrice compositrice havraise libère dans des chansons poétiques des notes de courage et d’espoir, qui inspirent à garder le cap face aux épreuves de la vie. Une voix d’une grande douceur couplée aux mélodies intenses du piano, libère une grande force, tantôt apaise, tantôt dynamise. Après un premier album Essentiel (2022) et plusieurs dates en Normandie et à Montpellier, Marthe poursuit sa route avec deux nouveaux musiciens, Olivier Durand à la guitare électro-acoustique ou Pierre Hélary à la guitare électrique.

Restauration légère sur réservation à partir de 19h

Scène ouverte à partir de 20h

Participation au chapeau Réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

L’événement [Chansons poétiques] Marthe Dieppe a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie