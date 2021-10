Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime Chansons : Nelson – Premières Neiges Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Chansons : Nelson – Premières Neiges 2022-02-05 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-05 16:15:00 16:15:00 Place de l'Eglise Médiathèque

Le Tréport Seine-Maritime Premières Neiges s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électro-acoustique où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques.

La musique se faufile entre les mots que les musiciennes slamment, content ou chantent. Les chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige…

Dès 3 ans.

La musique se faufile entre les mots… Premières Neiges s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électro-acoustique où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques.

La musique se faufile entre les mots que les musiciennes slamment, content ou chantent. Les chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige…

