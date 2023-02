Chansons mutines – Voix et accordéon – Michèle Buirette Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Michèle Buirette, auteur compositeur, interprète voix et accordéon ses propres textes et ceux des poètes J.Tardieu, R.Desnos, B.Vian. Elle évoque des fragments de vie, des chroniques existentielles, avec fantaisie, vivacité, tendresse, humour, jongle avec les bons mots, joue avec les allitérations. Chansons tendres et cocasses auxquelles se prêtent à merveille la boite à frissons ! Petite restauration possible. Inscription souhaitée. contact@delencrealecran.com http://www.delencrealecran.com/evenement/michele-buirette-chansons-mutines Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec

