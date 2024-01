Chansons intemporelles – Récital Pianoforte-Voix [Soprano] Théâtre Darius Milhaud Paris, dimanche 21 janvier 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 01 février 2024

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 25 janvier 2024

de 21h00 à 22h00

Le dimanche 21 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 14 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

On ne sait jamais ce qu’il y a dans les cœurs… Quatre concerts exceptionnels avec la pianofortiste Laure Colladant et la chanteuse lyrique Morgane Collomb.

Pour illustrer le caractère de ces

chansons intemporelles quoi de plus approprié que de citer cette phrase

de l’écrivain tchèque Milan Kundera : « La

vocation de la poésie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante

mais de faire que l’instant de l’être devienne inoubliable et digne

d’une insoutenable

nostalgie ».

A travers ces chansons, la pianofortiste Laure Colladant, qui

en est la compositrice ainsi que la parolière, et la soprano

Morgane Collomb nous invitent à un voyage musical poétique et

intimiste. Des intermèdes de Chopin, Scarlatti et Schubert s’entremêlent

aux chansons, apportant à celles-ci une résonance toute

particulière.

Laure Colladant est considérée dans

le monde de la culture et des arts comme une des meilleures

pianofortistes au niveau international, saluée par une critique

unanime, nommée Chevalier des Arts et des Lettres. Une occasion

privilégiée de voir et d’entendre un pianoforte et pas n’importe lequel :

un Filippo Molitor, de facture viennoise, issu l’an 1800

d’un atelier napolitain, et restauré par le grand facteur Johannes

Carda, instrument unique qui l’accompagne depuis de nombreuses années.

Le mot de Laure Colladant :

A la suite d’un accident je me suis retrouvée avec la main gauche brisée et étant

dans l’incapacité de

travailler le piano pendant 6 semaines… Il m’est alors venu l’idée de

composer ces chansons intemporelles, sans but, uniquement

par plaisir, sur des textes poétiques écrits auparavant et évoquant

des situations vécues au cours de ma vie que je qualifierais de

mouvementée. Je les ai montrées à Morgane qui a tout de suite

été intriguée par celles-ci ; son enthousiasme et sa complicité

m’ont conquise et nous leur avons donné vie ensemble.

Une amie très chère,

disparue il y a peu, avait cité cet adage hébreux après les avoir

entendues : « on ne sait jamais ce qu’il y a dans les cœurs ».

Nous sommes condamnés à nous frôler, à nous rencontrer, à nous

côtoyer sans jamais tout à fait connaître l’étranger en face de nous…

————————————————————————————————————-

Compositeurs :

Laure Colladant,

Franz Schubert, Frédéric Chopin, Domenico Scarlatti

Interprètes :

Laure Colladant, pianofortiste et Morgane Collomb, soprano

Genre :

chansons poétiques et musique classique

Tout public (dès 14 ans)

Durée du spectacle : 1h00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/chansons-intemporelles/

