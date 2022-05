Chansons françaises : Véro Perrault en trio Eymet, 28 mai 2022, Eymet.

Chansons françaises : Véro Perrault en trio Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

2022-05-28 – 2022-05-28 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne

Nougaro, Barbara, Trenet, Gainsbourg, Brel, Legrand…La voix chaude et souple de Véro Perrault enchante les grands succès du répertoire français dans un esprit Modern Jazz et Groove. Avec Laurent Roubach à la guitare et Philippe Drevet à la contrebasse, deux musiciens accomplis de la scène Jazz qui jouent également avec les grands artistes francophones : Catherine Lara, Céline Dion, Jean Jacques Goldman, William Sheller, Busy, Enzo Enzo, Gotainer…

+33 5 53 63 36 73

Dan Martin’s

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

