CHANSONS FRANÇAISES : Élodie Alice en trio

CHANSONS FRANÇAISES : Élodie Alice en trio, 14 mai 2022, . CHANSONS FRANÇAISES : Élodie Alice en trio

2022-05-14 – 2022-05-14 Une chanteuse de jazz pétillante et joyeuse qui livre un répertoire français. Elle est accompagnée des distingués Yann Penichou à la guitare et Laurent Vanhée à la contrebasse. Une chanteuse de jazz pétillante et joyeuse qui livre un répertoire français. Elle est accompagnée des distingués Yann Penichou à la guitare et Laurent Vanhée à la contrebasse. Une chanteuse de jazz pétillante et joyeuse qui livre un répertoire français. Elle est accompagnée des distingués Yann Penichou à la guitare et Laurent Vanhée à la contrebasse. dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville