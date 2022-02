Chansons fraiches et pétillantes Bistro’Théâtre de Givrauval Givrauval Catégories d’évènement: Givrauval

Bistro'Théâtre de Givrauval, le vendredi 25 février à 20:30

Une chanson synonyme de talent et d’audace, d’innovation et de respect du public aussi où se mêlent bonne humeur et entrain, jeux de mots et tranches de vie douces-amères croquées avec talent ! . Et si les textes sont essentiels chez Cunin, les mélodies sont, elles aussi, ciselées avec soin. Réservation obligatoire par mail ou téléphone – nombre de places limité. Pass sanitaire requis. Accueil dès 19h30 Le Bistro’Théâtre accueille Régis CUNIN, cet auteur-compositeur-interprète s’est forgé une sacrée réputation auprès des passionnés de chanson française ! Bistro’Théâtre de Givrauval 7, rue du Moulin 55500 GIVRAUVAL Givrauval Meuse

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:00:00

