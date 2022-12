CHANSONS ET PARTAGE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

CHANSONS ET PARTAGE Gérardmer, 18 décembre 2022, Gérardmer . CHANSONS ET PARTAGE 1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Vosges Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié

2022-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-18

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié

Gérardmer

Vosges A l’occasion de la journée internationale des migrants, un spectacle familial vous est proposé : concert de Philippe Roussel et Maxime Vauthier intitulé « La tête à l’envers ». Suivi d’un goûter partagé : amenez vos spécialités et partagez-les à la manière d’une auberge espagnole. +33 3 29 63 11 96 https://mclgerardmer.fr/ Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Ville Gérardmer lieuville Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

CHANSONS ET PARTAGE Gérardmer 2022-12-18 was last modified: by CHANSONS ET PARTAGE Gérardmer Gérardmer 18 décembre 2022 1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Vosges Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges