Chansons et jeux en anglais pour tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Chansons et jeux en anglais pour tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 16h30 à 17h00

. gratuit

L’association Kids&Us se déplace à la bibliothèque pour un atelier en anglais Venez découvrir l’univers de Kids&Us lors d’un atelier gratuit parent-enfant, des chansons et des jeux 100% en anglais adaptés aux bébés. Les connaissances de la langue ne sont pas un obstacle car l’atelier est très dynamique et les enfants n’auront aucun mal à s’impliquer dans les activités. Sur inscription Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

Ville de Paris/Kids&us Atelier Parent-Enfant, Chansons et jeux en anglais

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Departement Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chansons et jeux en anglais pour tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun 2023-01-21 was last modified: by Chansons et jeux en anglais pour tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 21 janvier 2023 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris