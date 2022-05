CHANSONS ET ANIMATIONS MUSICALES par “LES P’TITES Mômes”

2022-06-06 11:30:00 – 2022-06-06 19:00:00

La chanteuse "des p'tites mômes" sera présente le 6 juin 2022 à la maison de la libération le midi et l' après midi au sein du camp de reconstitution. Elle animera le camp et le repas du midi et l' après midi sera en fête !! Venez nombreux ! ( rôtisserie sur place)

