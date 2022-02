Chansons Dragon – Spectacle musical enfants Plouha, 11 mars 2022, Plouha.

Chansons Dragon – Spectacle musical enfants Salle L’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle L’Hermine 9, Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor

La petite Maïwenn est l’heureuse propriétaire d’un tout petit dragon, qui vit en général caché dans sa trousse. Alors qu’elle le promène dans un bois, son ami Thomas l’aperçoit et croit que la petite fille est prisonnière du dragon – c’est bien connu, les dragons adorent retenir les jeunes filles prisonnières. Il se met alors en tête de la délivrer… C’est le début d’une aventure rocambolesque qui mènera Maïwenn et Thomas au cœur du pays des dragons !

Troisième opus de l’aventure entamée en 2012 par Arnaud Le Gouëfflec, Chapi Chapo, John Trap et Laurent Richard, “Chansons dragon” est un concert de dessins, une forme scénique qui anime les quatre complices depuis “Chansons tombées de la Lune” et “Chansons Robot”.

Renseignements : Bibliothèque municipale

bibliotheque@plouha.fr +33 2 96 16 59 18 http://bibliotheque.plouha.fr/

