Chansons déshabillées Marseille 3e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Chansons déshabillées Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-06 Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Philippe Forcioli dit, lit, déclame…et chante aussi… son Georges Brassens…



“Brassens fabuliste, Brassens moraliste, penseur sceptique et pessimiste mais dont la bonté et la compassion sur l’homme, la femme, l’amour, la mort débordent dans chaque vers si finement ciselé. Une chanson, ce sont des paroles mises en musique. Et si les belles chansons étaient de belles dames ?…

Les paroles, un corps de rêve et les mélodies, de splendides vêtements ?

Dans ce récital, j’ose déshabiller une vingtaine de chansons de Georges Brassens, des fois qu’elles deviendraient presque encore plus belles nues que vêtues… mais n’anticipons pas !…

On s’émerveille sur l’art de l’écrivain minutieux mais on découvre surtout ce que les mélodies cachent parfois dans ses chansons : la profondeur, la justesse, le génie du regard d’un serein contemplatif à l’écart de la place publique.

Quant à l’humour et la malice, ça n’est pas au “vieux gorille”, un tantinet rabelaisien, qu’on apprendra à faire des grimaces !

Dans ce choix, j’essaie de mettre en lumière ces deux aspects de l’oeuvre “Brassenssienne”, le grave et le souriant, le penseur et l’amuseur.

On y entend de vraies chansons aussi, guitare et voix, parmi les rares de Brassens (La maîtresse d’école, L’enterrement de Paul Fort, Le bout du coeur, Les illusions perdues…)

Pour conclure : “En ce temps où les faux-poètes sont la majorité, Gloire à celui qui dit toute la vérité !”

Soirée avec Philippe Forcioli au Rouge Belle de Mai le 6 mai.

