CHANSONS DES BEATLES ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save, dimanche 17 mars 2024.

Le Duo Récréation propose un programme de chansons des Beatles, revisitées à la manière classique, dans des rythmes de danses, et plus encore !

Florence Sevault, violon & Gérard Quillier, guitare et arrangements

Florence Sevault a étudié le violon au Conservatoire de Rennes, puis a poursuivi pendant 30 ans en tant qu’amatrice en orchestre symphonique, mais aussi, en multipliant les expériences en musique de chambre, dans diverses formations, en orchestres de tango argentin, et de musiques traditionnelles.

Gérard Quillier a le Certificat d ‘Aptitude de guitare. Il enseigne au Conservatoire de musique et de danse de Blagnac. Il a publié deux recueils de composition pour guitare, aux éditions Van de Velde.12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

ESPACE TRIBUCHE 123 chemin du ratelier

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie odi03@free.fr

