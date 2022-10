Chansons d’automne Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Chansons d'automne

Espace Pasteur Place Notre-Dame Arbois Jura

2022-11-12

Place Notre-Dame Espace Pasteur

Arbois

Jura 23 EUR Chansons d'automne 18h : Medhi Krüger en duo avec Ostax (guitares)

Il fut la révélation du festival à Salins en 2017.

Poète-interprète, le verbe de Mehdi Krüger tient autant de la boxe que de la danse. De chair et de sens, la «peau-ésie» de Mehdi Krüger puise sa force dans l’oralité. Affranchi des codes, il publie disques et livres récompensés par plusieurs prix, mais la scène est sa véritable arène. Ses textes viennent en dialogue avec les guitares blues d’Ostax. 21h : Marie Mazille en trio avec Patrick Reboud et Christophe Sacchettini

Sous la forme d’un abécédaire Marie Mazille dresse les portraits de ses amants imaginaires. Elle chante l’amour sous toutes ses coutures et déconfitures, avec humour, fantaisie, tendresse et dérision. Ce trio, formé de trois excellents musiciens, nourris et enrichis dans l’univers éclectique des musiques trad, nous offre un voyage dans des sonorités savoureuses. Une restauration sera proposée sur place entre les 2 concerts. Sur réservation. Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois

