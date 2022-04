Chansons d’amour pour ton bébé Noyal-sur-Vilaine, 4 mai 2022, Noyal-sur-Vilaine.

Chansons d’amour pour ton bébé L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

2022-05-04 – 2022-05-04 L’Intervalle 1 Passage de la Motte

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

Pour nos bébés !

Accompagnée de son musicien à la batterie et au piano, Julie livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité. Un moment de connivence pour les parents et les tout-petits.

Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, la poésie, dans un murmure de voix, pour raconter à son bébé comme on l’aime. Parce que les mots glissent dans le chant, racontent facilement, parce que l’art des comptines et des berceuses est ancestral et nécessaire.

accueil.intervalle@noyalsurvilaine.fr +33 2 99 04 13 23

L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

