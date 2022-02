Chansons d’amour pour ton bébé de Julie Bonnie Luynes, 16 février 2022, Luynes.

Chansons d’amour pour ton bébé de Julie Bonnie Luynes

2022-02-16 09:30:00 – 2022-02-16 10:00:00

Luynes Indre-et-Loire Luynes

Inspiré des Nursery Rhymes de Woody Guthrie, le spectacle musical Chansons d’amour pour ton bébé offre un moment de connivence aux parents et aux tout-petits.

Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, Julie Bonnie, accompagnée de son musicien Stan Grimbert, livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité. Parce que les mots glissent dans le chant, racontent facilement, peuvent dire sans alourdir, parce que l’art des comptines et des berceuses est ancestral et nécessaire.

Un atelier « poésie chantée » sera proposé par Julie Bonnie et Stan Grimbert à 15h30 à la médiathèque pour les bébés et leurs parents (30 min.). Gratuit – Réservation conseillée : 02 47 55 56 60

+33 2 47 55 56 60

