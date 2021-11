Chansons culottées TNT – Terrain Neutre Théâtre, 16 décembre 2021, Nantes.

2021-12-16 du 16 au 18 décembre 2021 à 21h

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr du 16 au 18 décembre 2021 à 21h

Chansons – De Marlène Dietrich, Yvette Guilbert, Kiki de Montparnasse, Germaine Montero, Mistinguette. Ce spectacle est un dédale de chansons françaises réalistes. Chansons pour certaines oubliées, d’autres plus connues. Chansons précieusement choisies pour leur histoire singulière. Chacune en quelques minutes raconte l’histoire d’une vie, d’un engagement, d’un bouleversement, d’un frisson. Chacune est une pièce de théâtre condensée et met en scène le monde tel qu’il est, dépeint des histoires de femmes, uniques et universelles. L’amour canaille y est célébré. Mais ne nous y trompons pas, sous l’humour et la dérision, ces textes mettent bien souvent en scène des femmes frissonnantes, fissurées, blessées ou révoltées. Depuis des années, Pierre Le Bot et Julia Lemaire collaborent sur des créations théâtrales et musicales et s’amusent à mêler mots et musiques. Ce spectacle est né d’une envie commune de reprendre des chansons du siècle dernier, tout en faisant un travail théâtral et de réharmonisation. Interprètes : Julia Lemaire et Pierre Le Bot au pianoAssociation du Chat qui Guette Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

