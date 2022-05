CHANSONS CONTRE !

CHANSONS CONTRE !, 29 mai 2022, . CHANSONS CONTRE !

2022-05-29 – 2022-05-29 Dans le cadre des Matinées contemporaines avec Césaré.

Une création scénique de Vincent Bouchot. Chansons contre c’est d’abord un album de Marc Ogeret, paru en 1968 : non pas un pavé unique apporté à l’édifice contestataire contemporain, mais bien une anthologie de la chanson anarchiste et socialiste autour des années 1900. Le spectacle reprend, d’une certaine façon, le fil là où Marc Ogeret l’a laissé. Tricote ce que pourrait être une façon d’être contre dans la chanson française des cinquante dernières années. Rebondit, avec l’ambition d’éclairer d’un jour nouveau nos classiques : Vian, Gréco, Ferrat, Brassens, Dalida, Souchon… https://www.operadereims.com/spectacle/chanson-contre/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville