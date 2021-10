Eymet Eymet Dordogne, Eymet Chansons américaines, Folk, Blues et Country : Ashley Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Chansons américaines, Folk, Blues et Country : Ashley Eymet, 10 décembre 2021, Eymet. Chansons américaines, Folk, Blues et Country : Ashley 2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne Ashley jouera les titres de son disque produit par Patrice Renson « Songs about childhood and adultery» ainsi que les grands succès du répertoire Folk, Blues et Country (Dylan, Neil Young, Van Morrison…).

Réservation conseillée. Ashley jouera les titres de son disque produit par Patrice Renson « Songs about childhood and adultery» ainsi que les grands succès du répertoire Folk, Blues et Country (Dylan, Neil Young, Van Morrison…).

Réservation conseillée. +33 5 53 63 36 73 Ashley jouera les titres de son disque produit par Patrice Renson « Songs about childhood and adultery» ainsi que les grands succès du répertoire Folk, Blues et Country (Dylan, Neil Young, Van Morrison…).

Réservation conseillée. Dan’s Martins Café Américain dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Dan Martin's Café Américain 29 Place Gambetta Ville Eymet lieuville 44.66717#0.39644