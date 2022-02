Chansons alsaciennes 4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68)

Chansons alsaciennes 4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68), 11 mars 2022, . Chansons alsaciennes

4ème portail en arrivant du centre-ville, Wittenheim (68), le vendredi 11 mars à 20:30

Le groupe BABÜSK propose de l’Elsass Pop Folk en reprenant des chansons traditionnelles mais aussi un bon échantillon de chansons écrites par Roger Siffer, le barde alsacien. En 1ère partie, Francis KECK présentera de larges extraits de son double CD : Drepfala *source : événement [Chansons alsaciennes](https://agendatrad.org/e/35571) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €

organisé par Stockbrunna 4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68) 60, Rue d’Ensisheim 4ème portail en arrivant du centre-ville, 68270 Wittenheim, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:00:00

Détails Autres Lieu 4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68) Adresse 60, Rue d'Ensisheim 4ème portail en arrivant du centre-ville, 68270 Wittenheim, France lieuville 4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68)

4ème portail en arrivant du centre-ville,Wittenheim (68) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//