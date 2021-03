Chanson Yves DUTEIL, 2 décembre 2021-2 décembre 2021, Uzel.

Chanson Yves DUTEIL 2021-12-02 – 2021-12-02 Salle Kastell d’Ô Place du Champ de Foire

Uzel Côtes d’Armor

Ce nouveau concert d’Yves Duteil s’appelle « 40 ans plus tard », issu de l’album « Respect » sorti en 2018. Les thèmes se sont imposés comme une urgence dans cette période étrange, entre incertitude et espérance. De titres-phares en chansons nouvelles, la formule est toujours résolument acoustique, mais sa texture musicale est encore différente : la poésie des mots s’habille d’inspirations rythmiques d’ailleurs.

C’est aussi une invitation à découvrir l’intensité et la profondeur de ce répertoire, ses faces cachées, son engagement humaniste, et à partager l’émotion particulière qui se dégage dans ce climat intimiste. Yves Duteil n’a rien perdu de cette voix qui a bercé trois générations et accompagne encore les plus grands moments de nos vies. Tout public.

kastelldo@orange.fr +33 9 62 08 39 53 http://www.kastelldo.com/

