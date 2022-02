Chanson sur un plateau Saint-Gengoux-le-National, 16 avril 2022, Saint-Gengoux-le-National.

Chanson sur un plateau Théâtre les Tilleuls – rue Tuilerie Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

2022-04-16 – 2022-04-23 Théâtre les Tilleuls – rue Tuilerie Rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National

Chansons sur un plateau :

Stage et concerts

Les Zondits :

Nous sommes un collectif de chanteuses et chanteurs lyonnais et nous œuvrons depuis 2002 à faire connaître et vivre la chanson d’expression française, qu’elle soit de création ou de répertoire.

Le stage et les concerts :

Nous organisons pour la 13e fois une semaine de stage et de concerts chanson, cette année en Bourgogne, du samedi 16 avril à 14h au samedi 23 avril 2022 à 14h.

Cette semaine est ouverte aux amateurs comme aux professionnels, désireux d’aiguiser leur goût pour la chanson et de participer à un spectacle collectif.

Après 12 années passées sur le plateau du Vercors, nous « déménageons » à Saint-Gengoux le National en Saône et Loire. Nous serons reçus dans deux magnifiques bâtisses et un petit théâtre.

Le stage se déroulera dans ces lieux, et les concerts et scène ouverte dans ce théâtre.

Nous accueillerons 24 stagiaires maximum.

Vous aurez le choix entre l’écriture de chanson (groupe de 8 personnes) ou l’interprétation individuelle (2 groupes de 8 personnes, avec chaque jour des moments de polyphonie en commun, le tout dans l’objectif de la présentation finale.

Cette année le stage a pour thème : « Changer le monde». Il en a bien besoin !!

Pas d’inquiétude ! Nous vous aiderons à trouver des chansons.

Intervenants chanteurs et musiciens : Création : Jean-Baptiste Veujoz et Frédéric Bobin – Interprétation individuelle : Agnès Bacconnier, Hélène Grange, Emmanuel le Poulichet et Patrick Luirard.

www.zondits.net

helene.grange69@orange.fr http://www.zondits.net/

www.zondits.net

Théâtre les Tilleuls – rue Tuilerie Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

