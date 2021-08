CHANSON/POP – TIM DUP Ancenis-Saint-Géréon, 8 octobre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

CHANSON/POP – TIM DUP 2021-10-08 20:30:00 – 2021-10-08 22:30:00 Rue Antoinette de Bruc Place Rohan

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

EUR On aurait dû voir Tim Dup dans les salles à l’automne dernier, mais la crise en a décidé autrement. Le chanteur y a vu l’opportunité d’écrire et d’enregistrer un nouvel album : “La course folle”. Ce jeune auteur-compositeur-interprète espère que ce troisième opus en fera danser plus d’un. Dans le titre Juste pour te plaire, le folk de ses débuts est loin. La musique rythmée, des cuivres chaloupant, une mélodie sautillante… Tim Dup ne fait pas ici dans la mélancolie. Il nous invite au voyage et à l’étonnement pour des retrouvailles ensoleillées.

En première partie : un artiste à découvrir prochainement sur le site Internet du Théâtre Quartier Libre.

Tim Dup : piano et chant / Auguri Productions

[Report de la saison 20.21] Tim Dup est un jeune auteur-compositeur-interprète, fier de nous dévoiler son dernier album enregistré au cours de ces derniers mois, une opportunité saisie par ce contexte sanitaire.

