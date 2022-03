Chanson pis que pendre Thiviers, 14 mai 2022, Thiviers.

Chanson pis que pendre Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 Le Chat Pline 47 rue Lamy

Thiviers Dordogne Thiviers

EUR 10 Un duo Alto-Chant porté à bras le corps tout en finesse par Marion B et Manue B qui reprennent avec grinçant et délicatesse un répertoire choisi chez S. Gainsbourg et B. Fontaine.

Un regard tendre et amusé sur notre palette de traits humains dépeints en touches “Clair Obscur”. A Recommander entre Chiens et Loups….

Un duo Alto-Chant porté à bras le corps tout en finesse par Marion B et Manue B qui reprennent avec grinçant et délicatesse un répertoire choisi chez S. Gainsbourg et B. Fontaine.

Un regard tendre et amusé sur notre palette de traits humains dépeints en touches “Clair Obscur”.

+33 6 17 55 80 44

Un duo Alto-Chant porté à bras le corps tout en finesse par Marion B et Manue B qui reprennent avec grinçant et délicatesse un répertoire choisi chez S. Gainsbourg et B. Fontaine.

Un regard tendre et amusé sur notre palette de traits humains dépeints en touches “Clair Obscur”. A Recommander entre Chiens et Loups….

goupile et coyotte

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers

dernière mise à jour : 2022-03-17 par