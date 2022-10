CHANSON MARSEILLAISE « APPELLATION MERIDIONALE CONTROLEE », 1 avril 2023, .

CHANSON MARSEILLAISE « APPELLATION MERIDIONALE CONTROLEE »



2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01

Assurant la direction artistique du projet, Pierre Nocchi mûrit depuis longtemps l’idée d’une formation swing pour mettre en valeur la connexion des répertoires marseillais et napolitain. Sa rencontre avec Mathieu Cesari en a été le détonateur tant leur compréhension musicale a été immédiate. Adrien Coulomb et Winnie Walsh ont naturellement complété la formation : c’est la naissance du collectif Appellation Méridionale Contrôlée.

Sous fond de swing emporté et de rumba lancinante, le quartet revisite avec énergie la chanson marseillaise et met en exergue l’influence de la culture napolitaine et plus généralement italienne, omniprésente dans le Marseille de la fin du 19 e siècle jusqu’aux années 1950.

Ce spectacle sonne comme un manifeste visant à redéfinir à sa façon la chanson méridionale.

