Chanson Marion ROUXIN, 7 mai 2021-7 mai 2021, Loudéac.

Chanson Marion ROUXIN 2021-05-07 – 2021-05-07 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Marion Rouxin pose un regard sensible sur le monde et questionne l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les autres, dans leurs altérités, dualités et complémentarités. Ils sont évoqués

à travers le prisme du départ, du temps, du voyage, de l’exil…

Elle fait corps, elle donne corps et souffle aux personnages qui habitent ses chansons. Avec énergie et joie. C’est une voix qui vous enveloppe et parfois vous percute, une présence

scénique, physique, généreuse. Le tout accompagné par le regard, le piano et le vocodeur d’Edouard Leys qui explose le classique piano-voix pour emporter ce concert vers un univers électro-organique saisissant. L’autre, c’est nous et pour nous, et ça touche juste.

Durée : 1h15

pcc@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 65 50 http://www.pcc-loudeac.fr/

