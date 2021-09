Chanson Jeune Public – Les pieds dans l’eau, la tête au soleil Marmande, 13 octobre 2021, Marmande.

Chanson Jeune Public – Les pieds dans l’eau, la tête au soleil 2021-10-13 16:00:00 – 2021-10-13 16:45:00 Petit Théâtre Allées des Tabacs

Marmande Lot-et-Garonne

Des comptines qui grattent, piquent, cognent et puis caressent la peau. Des notes arrosent les pieds pour faire grandir le haut.

Avec simplicité François Lemonnier enchaîne chansons courtes, percussions corporelles, mimes, histoires, avec une fameuse guitare à deux manches conçue spécialement pour le spectacle. Sans fioritures, ni artifices, il alterne les moments d’écoute et les minutes d’interactivité en phase avec le rythme des tout-petits. Tout est soigneusement choisi à leur intention : fréquence, tonalité, timbre de voix. On y découvre le Cristal Baschet, les bols tibétains, le lithophone, le berimbau, les appeaux…

Compositeur, guitariste, plasticien, metteur en scène, scénographe, poète, entre Paris et sa Normandie, François Lemonnier est toujours en mouvement.

Jeune public dès 6 mois.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande.

Ville de Marmande

dernière mise à jour : 2021-08-31 par