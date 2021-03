Chanson : Hip ! Hip ! Hip !, 3 avril 2021-3 avril 2021, Saint-Céré.

Chanson : Hip ! Hip ! Hip ! 2021-04-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-04-03

Saint-Céré Lot Saint-Céré

16 EUR Humour, voix entremêlées, percussions corporelles, basse, mandoline, guitare, melodica, avec une grande générosité, Lili et Thierry nous transportent du rire aux larmes.

Lili Cross et Thierry Chazelle nous transportent du rire aux larmes, dans leur univers sensible et optimiste. Ce détonant duo arrive encore à nous surprendre et à nous émouvoir.

En partenariat avec l’association Arcade.

+33 5 65 38 28 08

crosetchazelle.l’usine