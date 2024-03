Chanson Groove . »Goliath » Argenton-sur-Creuse, samedi 8 juin 2024.

Chanson -Groove » Goliath » à l’Avant Scène.

Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels, qui compose ensemble.

Guidés par une approche intuitive et une culture musicale multiple, les rythmes et les couleurs offrent un écrin où la poésie du groupe vient se nicher.

Dans une écriture contemporaine, ils abordent des sujets qu’ils portent profondément et qu’ils ont à cœur de partager.

Au-delà de leur propre histoire, ils ont ce sentiment que ces thèmes universels peuvent résonner chez un plus grand nombre. L’écriture des mélodies est rythmique et ciselée. Ici, elle prend sa place au service des textes qui se veulent précieux.

Parfois durs ou poignants, ils témoignent d’une parole intime, d’un regard sans raccourci sur l’humain, ses failles et ses forces en considérant ses paradoxes. 1717 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire avantsceneasso@gmail.com

