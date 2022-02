CHANSON : Garance et Yoanna Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

CHANSON : Garance et Yoanna Monistrol-sur-Loire, 2 avril 2022, Monistrol-sur-Loire. CHANSON : Garance et Yoanna rue du stade Espace culturel Monistrol-sur-Loire

2022-04-02 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-02 rue du stade Espace culturel

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Garance et Yoanna chantent le printemps. Durée du spectacle 3h avec entracte. A partir de 10 ans. rue du stade Espace culturel Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse rue du stade Espace culturel Ville Monistrol-sur-Loire lieuville rue du stade Espace culturel Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

CHANSON : Garance et Yoanna Monistrol-sur-Loire 2022-04-02 was last modified: by CHANSON : Garance et Yoanna Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 2 avril 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire