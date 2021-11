Chanson Electrro pop: Eva Helia Morlaix, 12 décembre 2021, Morlaix.

Chanson Electrro pop: Eva Helia MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

2021-12-12 17:00:00 – 2021-12-12 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère

La chanteuse morlaisienne Eva Hélia n’aura pas chômé pendant la pandémie. L’autrice, compositrice et interprète avait écrit Confidence, pendant le premier confinement. Depuis, elle a enchaîné les résidences pour peaufiner son beau projet teinté d’électro pop. Seule aux manettes, elle compose avec les machines et le piano, fil rouge qui tisse un lien entre l’intime et l’universel. Elle joue sur les émotions et les histoires de vies écrites au gré de ses rencontres, des mots qu’elle habille de mélodies originales.

Ses influences sont multiples, de la pop anglaise à la chanson française, notamment Agnès Obel et l’électro de Rone. « Eva est rigoureuse et exigeante, elle possède un univers très défini », confie Sylvain Nadou, le technicien son qui l’accompagne dans cette aventure artistique.

mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/

La chanteuse morlaisienne Eva Hélia n’aura pas chômé pendant la pandémie. L’autrice, compositrice et interprète avait écrit Confidence, pendant le premier confinement. Depuis, elle a enchaîné les résidences pour peaufiner son beau projet teinté d’électro pop. Seule aux manettes, elle compose avec les machines et le piano, fil rouge qui tisse un lien entre l’intime et l’universel. Elle joue sur les émotions et les histoires de vies écrites au gré de ses rencontres, des mots qu’elle habille de mélodies originales.

Ses influences sont multiples, de la pop anglaise à la chanson française, notamment Agnès Obel et l’électro de Rone. « Eva est rigoureuse et exigeante, elle possède un univers très défini », confie Sylvain Nadou, le technicien son qui l’accompagne dans cette aventure artistique.

MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

dernière mise à jour : 2021-10-28 par