Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Rendez-vous à la Forêt de Villecartier pour passer un moment en famille à la découverte des musiques du monde.

Animée par Sylvie Fourn, musicienne, et Anne-Tesnière du RIPAME d’Antrain, partez à la découverte des rythmes et des chants exotiques. Durée de l’animation : 45 minutes.

