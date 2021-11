Ris-Orangis Centre Culturel Robert Desnos Essonne, Ris-Orangis Chanson Douce Centre Culturel Robert Desnos Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Centre Culturel Robert Desnos, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Leïla Slimani et Manon Thorel Toujours dans le noir et confortablement installés, la voix de Manon Thorel nous embarque cette saison dans Chanson douce de Leïla Slimani. Myriam, mère de deux enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats. Le couple se met à la recherche d’une nounou et après un casting sévère, ils engagent Louise, qui occupe progressivement une place centrale dans leur foyer… Jusqu’au jour du drame. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, instaure un suspense envoûtant et se prête parfaitement à une lecture à écouter les yeux fermés.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Toujours dans le noir, la voix de Manon Thorel nous embarque dans Chanson douce de Leïla Slimani.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00

