Chanson d’occasion + Sylvain Morand Mondeville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Mondeville.

Mondeville Calvados

Dans le cadre du programme « L’été sera chaud » de Mondeville Animation, profitez d’une soirée mêlant musique avec le groupe Chanson et rire avec le stand-up de l’humoriste Sylvain Morand.Chanson d’occasion

Ces chineurs invétérés de tubes recyclent les pépites de la chanson populaire relookées façon swing manouche. Pour cette nouvelle création, embarquez vers le nec plus ultra des années 80 : des costards à rendre jaloux Bernard Tapie, un décor et des vidéos dernier cri, pixels à l’appui, à faire pâlir les concepteurs des jeux Atari et, bien entendu, des hits ! Goldman, France Gall, Les Rita Mitsouko, La Mano… mais aussi quelques fameux allers-retours entre les sixties et l’an 2000. Avec malice et l’humour, nos revisiteurs passent le tout à la moulinette manouche, s’autorisant néanmoins quelques touches d’electro-swing un brin kitsch mais toujours classe !Sylvain Armand

Des stripteaseurs agricoles aux médecines douces en passant par la déscolarisation, l’imagination de Sylvain Morand est sans limites. Verve, malice, cynisme, rebondissements constants. Laissez-vous surprendre…

+33 2 31 82 22 73 http://www.mondevilleanimation.org/

