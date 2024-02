Chanson d’occasion Salle polyvalente Gisors, samedi 1 juin 2024.

Chanson d’occasion Salle polyvalente Gisors Eure

Spectacle musical et humouristique

Chanson d’occasion recycle avec malice les pépites de la chanson populaire relookées façon swing manouche.

Nouveau spectacle et nouvelle équipe, François (guitare, chant) et Manolo (contrebasse) ont été rejoints par Jean (guitare, chant).

Une nouvelle dynamique pour le groupe qui repart enflammer les scènes avec ses reprises arrangées en version swing, jazz et avec une nouvelle touche électro. De quoi redécouvrir des tubes cultes de manière inattendue et inoubliable !

Tout public

Durée 1h30

Placement libre assis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie culturel@mairie-gisors.fr

