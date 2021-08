Nogent-sur-Vernisson Espace des Etangs Loiret, Nogent-sur-Vernisson CHANSON DE RENART Espace des Etangs Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Espace des Etangs, le dimanche 19 septembre à 16:00

Comédie burlesque médiévale « Chanson de Renart » par la Compagnie CASTEL-TRAMONTANE

10 € prévente 13 € sur place (office de tourisme Gâtinais Sud et CCCFG

COMEDIE BURLESQUE MEDIEVALE Espace des Etangs Route de Bellevue 45290 Nogent sur Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

