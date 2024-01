CHANSON + BIFLUORÉE AU REVOIR ET MERCI ! Castries, samedi 2 mars 2024.

CHANSON + BIFLUORÉE AU REVOIR ET MERCI ! Castries Hérault

Ces quarante dernières années, Chanson + Bifluorée a donné plus de 2 000 concerts et enregistré une vingtaine d’albums !

Et c’est à Castries, fief de Sylvain Richardot, que le groupe a créé la plus grande partie de ses albums et spectacles !

Ces quarante dernières années, Chanson + Bifluorée a donné plus de 2 000 concerts et enregistré une vingtaine d’albums !

Et c’est à Castries, fief de Sylvain Richardot, que le groupe a créé la plus grande partie de ses albums et spectacles !

Au revoir et merci ! est un best-of d’adieu de leurs plus grands succès, émaillé de nouvelles créations et de surprises…

Une bien jolie manière de remercier le public qui les suit fidèlement depuis si longtemps, toutes générations confondues. EUR.

35 Avenue de Sommières

Castries 34160 Hérault Occitanie culture@castries.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 22:00:00



L’événement CHANSON + BIFLUORÉE AU REVOIR ET MERCI ! Castries a été mis à jour le 2024-01-23 par OT MONTPELLIER