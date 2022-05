Chanson avec Barcella

Chanson avec Barcella, 13 mai 2022, . Chanson avec Barcella

2022-05-13 – 2022-05-13 Concert à 20h30 au centre culturel.

« Intime » avec Barcella, chanteur, musicien, conteur, slameur : du bonheur et de l’émotion à partager avec un interprète saisissant qui transporte le public du rire aux larmes avec finesse et humour.

Tarifs 16 €, 12 €. Sur réservation

