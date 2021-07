Chanson au Luth et à la Vièle Loc-Envel, 3 août 2021, Loc-Envel.

Chanson au Luth et à la Vièle 2021-08-03 – 2021-08-03 Rue des Sabotiers Eglise de Loc-Envel

Loc-Envel Côtes d’Armor Loc-Envel

Jeanne-Marie GILBERT fait revivre l’art du chant accompagné au luth, à la guiterne et à la vièle dans la plus pure tradition du Moyen-Age et de la Renaissance. Depuis Sapho et sa lyre, depuis les premiers troubadours, chanter en s’accompagnant a toujours été le moyen d’expression privilégié des poètes et des musiciens. Ceux-ci allaient de cours en châteaux, de villages en villages, distraire, émouvoir, raconter…

+33 6 83 11 82 93

dernière mise à jour : 2021-07-22 par