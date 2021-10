Genève AMR / Sud des Alpes Genève CHANSON AMAZIGHE DU MOYEN-ATLAS – ARAW N FAZAZ AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le maître de lotar Younes Baami et ses musiciens, originaires de Khenifra (Maroc), interprètent un répertoire offrant l’opportunité rare de (re) découvrir la chanson amazighe du Moyen-Atlas. Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud. Younes Baami, lotar, chant, composition Léo Fabre-Cartier , ‘ud, direction artistique Mohammed Messaoudi, violon Khalid Ennasiri, bendir, choeur Rachid Zerkani, bendir, choeur Naima Ghagha, choeur

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T21:30:00

