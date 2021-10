Chanson à cordes “Eïleen” Fronsac, 7 mai 2022, Fronsac.

Chanson à cordes “Eïleen” 2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 19:50:00

Fronsac Gironde

EUR 2.5 5 Eïleen chante des chansons qui lui coulent par les doigts près de son jardin vitré. Son violoncelle en bandoulière vient corroborer ses ridules et vous emporte quelque part entre les rivières et les collines rousses.

Les textes elle les écrit comme les notes, dans un carnet artisanal. Elle écrit pour que ça ne fasse pas mal. Viens par là, que je te montre mes nouveaux trésors, vous interpelle-t-elle doucement.

Il y a là une bague et une chemise, des vagues et des balises, des coquelicots nus dans un verre de chagrin, un sentiment perdu qui berce le matin et le charme sans nom du chemin qui s’ignore…. tout public ( 50 minutes)

+33 5 57 84 40 18

EILEEN

