CHANNEL TRES LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 19 mars 2023, PARIS.

CHANNEL TRES LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 20:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente : ce concert. Channel Tres, c’est le dynamisme de la techno de Détroit, le groove de la Chicago House et le grondement du rap West Coast. Sa musique n’est plus le petit secret que les DJs de la scène dance aurait aimé garder pour eux. Alors que des artistes tels que Drake et Beyoncé s’aventurent à la dance music, le californien est quant à lui perçu comme le fer de lance du renouveau de la musique house, accumulant ainsi les accolades des plus grands comme Elton John. Pour Channel Tres, la musique est un biais qui lui permet de se reconnecter à son histoire, que ce soit à travers ses paroles mais également à travers les influences et l’histoire musicale qu’il découvre lors de ses productions. Son dernier EP “i can’t go outside” aux invités prestigieux Tyler, The Creator et Tinashe, s’est directement hissé dans le Top10 US des albums Spotify. Ce n’est cependant que le début pour le prodige de la dance music puisqu’il sera sur les routes européennes au printemps, avec un concert au Trabendo de Paris le 19 mars 2023. Channel Tres Channel Tres

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

