Hydrangeas et compagnie 21 route de Meigné, 14 juillet 2023, Channay-sur-Lathan.

Multitude de savoirs jardiniers à découvrir en Touraine Angevine …

Venez découvrir les hydrangéas et encore beaucoup de plantes fleuries.

21 route de Meigné

Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Multitude of gardening knowledge to discover in Touraine Angevine …

Come and discover the hydrangeas and many other flowering plants

Una riqueza de conocimientos de jardinería por descubrir en Touraine Angevine …

Ven a descubrir las hortensias y muchas otras plantas con flores

Eine Vielzahl von Gartenkenntnissen, die es in der Touraine Angevine zu entdecken gilt …

Entdecken Sie die Hydrangea und noch viele andere blühende Pflanzen

Mise à jour le 2023-03-28 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE